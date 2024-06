La présidente de Vooruit estime que son parti n'est pas lié au PS

La présidente de Vooruit, Melissa Depraetere, n'exclut pas que son parti entre dans le prochain gouvernement fédéral sans les socialistes francophones du PS. C'est ce qu'elle a déclaré lundi soir lors de l'émission 'The Election Table' sur Play4. "C'est toujours plus facile à deux que tout seul", a-t-elle déclaré, mais "c'est possible".