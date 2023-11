La présidente du Sénat rencontre le président Zelensky et s'adresse au parlement ukrainien

Ce samedi marque le 90e anniversaire de la grande famine ou Holodomor, soit l'extermination par la faim de millions de paysans ukrainiens en 1932 et 1933 par le régime soviétique sur ordre de Staline. Des faits reconnus comme génocide par la Chambre des Représentants en mars dernier. Le président Zelensky et plusieurs présidents d'assemblées parlementaires européens dont Stéphanie D'Hose ont assisté samedi matin aux commémorations dans le centre de Kiev.

Stéphanie D'Hose a également rencontré Rouslan Stefantchouk, le président de la Rada, le parlement monocaméral ukrainien à qui elle a présenté la résolution approuvée vendredi par le Sénat de Belgique et qui propose de sanctionner la Russie pour sa politique de déportation d'enfants ukrainiens. "Plus de 20.000 enfants ukrainiens risquent d'être sacrifiés sur l'autel de la folie de Poutine", a déclaré Stéphanie D'Hose, première Belge à prendre la parole devant le parlement ukrainien. "Nous devons ramener les enfants à la maison et lorsque nous les aurons ramenés, nous devons leur offrir un monde sans guerre, un monde sans Poutine. Des propos chaleureusement applaudis par l'assemblée.

Membre du groupe de travail sur l'Ukraine au sein de l'Union interparlementaire, une très ancienne organisation diplomatique de parlementaires, Stéphanie D'Hose négocie le retour des enfants ukrainiens kidnappés, des négociations à propos desquelles la présidente du Sénat s'est voulue prudemment optimiste.