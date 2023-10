La Raffinerie Tirlemontoise inaugure une nouvelle tour de diffusion plus verte

La nouvelle tour de diffusion de la Raffinerie Tirlemontoise a été inaugurée officiellement mardi. Cette nouvelle installation, destinée à extraire le sucre des betteraves, permettra de réduire les émissions de CO2 de 6.000 tonnes et d'épargner 150.000 mètres cubes d'eau par an.

Une fois les betteraves nettoyées et tranchées en lamelles, elles sont pompées dans la tour et plongées dans de l'eau chaude. Elles y baignent environ deux heures à une température de 72 degrés. Au cours de ce processus, le sucre est extrait des lamelles et se mélange à l'eau. Le jus sucré est ensuite purifié, afin d'éliminer les impuretés telles que les minéraux, puis soumis à l'évaporation pour extraire l'eau, et enfin à la cristallisation, qui permet d'obtenir le sucre.

La pulpe de betterave obtenue lors du passage de la betterave dans la tour de diffusion est quant à elle utilisée pour de l'alimentation de bétail.