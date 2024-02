La rectrice de l'ULB dénonce l'inaction "d'un gouvernement criminel"

"Je suis outrée et blessée au plus profond de moi d'avoir dû, vendredi, appeler les autorités communales et la police pour libérer des bâtiments et les rendre à leur fonction première", explique la rectrice.

"L'ULB a, à plusieurs reprises, accueilli des centaines de demandeurs d'asile et leur a offert des soins et des services - toutes choses que, normalement, l'État doit assumer", rappelle-t-elle aux membres du gouvernement fédéral à qui s'adresse la lettre. "Vous vous plaignez du manque de moyens dont vous souffrez..., pensez-vous sérieusement que l'ULB est plus riche que l'État que vous gouvernez? Mieux outillée? Plus compétente?"