La réforme du code pénal adoptée en commission, passage en plénière le 8 février

Le texte a été adopté par la majorité. L'opposition N-VA et Vlaams Belang s'est abstenue. Le PTB était absent lors du vote.

Ce texte constitue le deuxième volet de la réforme du code pénal initiée par l'ancien ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Ce volumineux projet comprend 687 articles et 7 titres : les violations graves du droit international humanitaire et le crime d'écocide; les infractions contre la personne; les infractions contre la sécurité publique; les faux, les infractions contre les biens, les infractions économiques et les infractions contre l'État et son fonctionnement.