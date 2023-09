La réforme du secteur des taxis validée par le parlement wallon

Le texte, approuvé majorité contre opposition, permettra notamment le déploiement sur le territoire wallon des plateformes comme Uber, Bolt, ou Heetch.

"Cette importante réforme du secteur des taxis wallons assure un équilibre entre une concurrence équitable entre les acteurs du secteur et un déploiement plus important. C'est une évolution nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins de la population, avec une offre élargie, plus moderne et plus souple", a rappelé, durant les débats, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).