La Région annonce l'ouverture de 200 nouvelles places en centres d'accueil d'urgence

La Région bruxelloise a annoncé mercredi après-midi l'ouverture de 200 nouvelles places en centres d'hébergement d'urgence dans la capitale. Cette déclaration fait suite à l'arrêt de travail symbolique observé mercredi matin par les travailleuses et travailleurs du secteur de l'accueil et de l'accompagnement des personnes sans-abri, afin de pousser les autorités régionales et fédérales à "prendre des mesures urgentes et structurelles".