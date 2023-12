La Région bruxelloise a contracté un emprunt de 475 millions d'euros auprès de la BEI

Le gouvernement bruxellois et la Banque Européenne d'Investissement ont paraphé jeudi un nouveau contrat les engageant sur les conditions d'un emprunt de 475 millions d'euros, remboursable sur 25 ans. Celui-ci est destiné au financement partiel du projet de mise en métro de la ligne reliant actuellement, en prémétro, les stations Albert et Gare du Nord via le sous-sol du centre de la capitale.