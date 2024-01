La Région bruxelloise ouvre un site internet consacré aux élections communales

Le 9 juin prochain, 8 millions de Belges se rendront dans l'isoloir pour élire leurs représentants régionaux, fédéraux et européens. Et quatre mois plus tard, ils devront voter pour leurs conseillers communaux.

Dans 9 mois, le 13 octobre 2024, près de 900.000 résidents bruxellois se rendront aux urnes pour élire leurs représentants communaux. Sur le nouveau site internet, les citoyens pourront trouver pourquoi il est important de voter, comment se déroulera le vote en Région bruxelloise, le rôle des conseillers communaux, des échevins et des bourgmestres, comment se déroule une campagne électorale mais aussi des informations pratiques sur le vote par procuration.