La Région bruxelloise se prépare à réorienter ses aides à la recherche et à l'innovation

L'ensemble de ces financements, soit une enveloppe annuelle d'environ 50 millions d'euros, seront orientés vers des projets exemplaires sur le plan social et environnemental, a annoncé vendredi la secrétaire d'État à la Transition économique, à la Recherche scientifique et à l'Innovation, Barbara Trachte (Ecolo).

"En positionnant la RDI (Recherche, Développement et Innovation) comme moteur de la transition socio-économique et environnementale, Bruxelles est et reste une Région à la pointe en matière de recherche et innovation au niveau européen. Elle y est classée en tant qu'Innovation leader par la Commission européenne", a commenté Mme Trachte, dans un communiqué.

La Région bruxelloise concentrera dorénavant son soutien vers les projets RDI qui s'engagent dans cette transition. En alignement avec la stratégie de transition économique de la Région, la "Shifting Economy", visant une économie totalement décarbonée d'ici 2050, cette réorientation "marque une étape décisive vers un avenir plus durable", a insisté la secrétaire d'État écologiste.

La réforme intègre également les orientations stratégiques du Plan régional pour l'Innovation (PRI), définissant les priorités en matière de financement public de la recherche et de l'innovation pour la période 2021-2027.