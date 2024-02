La Région bruxelloise soutient les territoires palestiniens occupés

La Région bruxelloise a décidé de soutenir les territoires palestiniens occupés en leur consacrant quelque 430.000 euros dans le cadre du nouvel appel à projet Sud. Celui-ci est plus largement crédité de 655.000 euros, a annoncé jeudi la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la coopération au développement, Ans Persoons (Vooruit).

L'objectif de la douzième édition de cet appel, lancé en collaboration avec Brussels International et hub.brussels, est de soutenir des projets dans le domaine du développement économique durable et inclusif dans les régions partenaires de celle de Bruxelles: Kinshasa, Rabat-Salé-Kénitra et les territoires palestiniens occupés.

L'appel 2024 s'adresse aux organisations reconnues de la société civile et autres asbl belges, comme les associations actives dans la solidarité internationale ou se consacrant au développement économique.