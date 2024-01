La Région flamande fait un pas de plus vers le réaménagement du Ring de Bruxelles

Celui-ci n'est pas neuf. La Flandre affirme vouloir rendre la circulation sur la partie nord du Ring plus sûre et améliorer la qualité de vie dans ses environs.

Le réaménagement porte sur 115 points de ralentissement de la circulation. "Nous tenons compte de l'évolution de la mobilité et mettons résolument l'accent sur les modes de transport durables, tels que le vélo et les transports publics", a commenté la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD).

Selon celle-ci, le GRUP compte ainsi 27 liaisons et franchissements confortables et sûrs pour les cyclistes et les piétons. Le plan est également flexible pour permettre ultérieurement des innovations telles que les véhicules autonomes et les nouvelles formes de transport public.

En outre, 60 "connexions écologiques" sont prévues dans le plan d'aménagement du territoire, dont un écoduc paysager, à la lisière du Bois du Laarbeek, à Jette.

Selon la ministre de l'Environnement, Zuhal Demir, des dispositifs sont également au programme en matière de lutte contre la pollution sonore et de l'air.