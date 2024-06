La Région lance une formation de couvreur en alternance destinée aux jeunes Bruxellois

"Hello Toit", c'est le nom de la formation de couvreur en alternance lancée par la Région Bruxelles-Capitale dans le cadre de la stratégie Renolution de rénovation énergétique du bâti bruxellois. L'objectif est d'encourager le plus grand nombre de jeunes à travailler dans la construction durable et ainsi contribuer à résoudre les problèmes de recrutement dans le secteur de la construction.

La stratégie Renolution vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et à diviser par trois la consommation énergétique moyenne des habitations bruxelloises d'ici 2050. Pour mener à bien cette initiative ambitieuse, il faut du personnel qualifié - et c'est là que le bât blesse.

La formation, d'une durée de trois ans, sera dispensée par le centre de formation de l'EFP (centre de formation professionnelle en alternance). "C'est une occasion unique d'apprendre aux jeunes un métier qui a du sens, générateur d'emplois et qui améliore le quotidien des habitants. Cette formation, qui respecte l'obligation scolaire, est la première en alternance dans cette discipline et à destination des jeunes de la Région", souligne Bruxelles Environnement. Elle est ouverte aux personnes âgées de 15 à 22 ans, pour un coût annuel de 70 euros. Les participants sont également rémunérés pendant leur apprentissage.

Deux stages sont en outre organisés en été, du 8 au 12 juillet ainsi que du 2 au 6 septembre. "Ces stages, gratuits, permettent d'expérimenter le métier en situation quasi réelle auprès de patrons d'entreprises à la recherche de main-d'œuvre".

Le projet Hello Toit est financé par Renolab.ID et Bruxelles Environnement, et développé en partenariat avec le Pôle Formation Emploi et Construcity.brussels.