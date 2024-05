La Région wallonne propose un outil pour connaître le potentiel solaire de son toit

Le ministre Philippe Henry, en charge du Climat et de l'Energie, et GIM, fournisseur d'intégration de données géospatiales, ont en effet présenté mercredi matin la carte du potentiel solaire. Une application gratuite (cartosolaire.wallonie.be), accessible en français et allemand, qui permettra aux citoyens et aux acteurs publics de connaître le potentiel photovoltaïque et thermique d'un bâtiment, à une adresse précise.

"L'utilisateur aura accès à différents indicateurs", a expliqué Justine Maréchal, chargée de projet chez GIM. "En fonction de sa consommation, on lui proposera un certain nombre de panneaux à installer, la puissance qui en découlera, le coût qui en résulte, le pourcentage d'autosuffisance, les économies réalisées par an et la durée de retour sur investissement", a-t-elle détaillé.