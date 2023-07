La Sambrienne a reçu le permis unique pour le projet du "5e élément"

La société carolo de logements La Sambrienne a reçu le permis unique l'autorisant à réaliser, en plein centre de Charleroi, le '5e élément', un projet de nouveau quartier comptant 149 logements et 7.000 mètres carrés dédiés à des bureaux et à de l'activité, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

Le permis unique délivré à la Sambrienne n'est pas un permis 'classique', selon cette dernière. Le projet en question se distingue par son ampleur. Dans le détail, il prévoit la construction d'un "ensemble de sept tours organisé autour d'une place publique et destiné à recevoir des logements, les bureaux de La Sambrienne, quatre commerces, un parc de stationnement en sous-sol comprenant 156 places, sept stationnements extérieurs et des équipements techniques".

Selon La Sambrienne, le projet correspond aux dernières évolutions en matière de gestion environnementale et de design urbain. Il a par ailleurs été pensé pour s'intégrer "dans le plan de redéploiement urbain de la Ville de Charleroi et dans la redynamisation de la Ville Haute". La demande de permis avait été introduite voici plus de deux ans.