La secrétaire d'Etat de Moor dévoile un projet de Code "de la migration contrôlée"

Fruit de trois années de travail "titanesque", de nombreuses consultations d'experts et d'acteurs de la politique migratoire, le nouveau projet de code doit offrir une certitude plus rapidement aux demandeurs d'asile, via des procédures plus claires et plus simples, se veut plus lisible et accessible et entend lutter contre certains abus constatés sur le terrain. Le nouveau texte doit alléger la charge de travail des différents services concernés et vise également à dépoussiérer le code de la migration actuel, dont l'adoption remonte à 1980. "Une époque où moi-même je n'étais pas née", a souligné la secrétaire d'Etat.

"Nous devons réformer. Il est clair pour tout le monde que le statu quo n'est plus tenable", a expliqué Mme de Moor.