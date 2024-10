La section locale de Groen manifeste contre l'alliance avec le Vlaams Belang

Plusieurs membres de la section locale de Groen ont mené une action de protestation samedi soir lors de la conférence de presse conjointe des listes PIT, Vrij Ranst et du parti d'extrême-droite Vlaams Belang. Pour la première fois de son histoire, ce parti nationaliste et xénophobe accède au pouvoir en s'alliant à d'autres partis, en dépit du cordon sanitaire mis en place il y a plus de 30 ans par les formations démocratiques afin d'empêcher l'extrême-droite d'entrer dans une coalition, quel que soit le niveau de pouvoir.