La semaine de la sclérose en plaques du 17 mai au 2 juin

La SEP est la maladie neurologique la plus fréquente entre 20 et 40 ans et touche majoritairement des femmes. On n'en guérit pas encore tant les causes sont multiples et mal connues. Les symptômes sont nombreux et varient d'une personne à l'autre: fatigue, douleurs, troubles visuels, moteurs, cognitifs, ….

Donner une voix aux personnes atteintes, leur permettre de se faire entendre, mettre en lumière leurs réalités de vie avec cette maladie dont les symptômes sont bien souvent méconnus, comprendre cette maladie aux mille visages ou chacun est touché et évolue de manière différente, tels sont les objectifs poursuivis durant cette semaine.