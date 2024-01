La situation se débloque à Daussoulx mais pas encore à Hal

Avant cela, l'échangeur de Daussoulx entre l'E42 et l'E411 avait déjà été partiellement libéré et le trafic a pu reprendre sur cette dernière autoroute dans les deux sens de circulation.

La situation a commencé à se débloquer à Daussoulx après la venue de Céline Tellier (Ecolo). La ministre wallonne de l'Environnement a quitté les lieux sous les huées de nombreux agriculteurs vers 20h00. La majorité des manifestants a alors décidé d'évacuer l'échangeur afin de libérer la circulation sur l'E42, comme leur a demandé la FJA. Toutefois, certains ne l'entendent pas de cette oreille et, en fin de soirée, la situation n'était pas encore totalement débloquée. Sachant que des vérifications devront encore être faites au niveau des voiries, la circulation pourrait donc ne pas être rétablie mardi matin.

"Même si nous n'avons pas été satisfaits par les propos de Céline Tellier, nous invitons tout le monde à repartir et nous espérons que tout le monde va suivre", a expliqué Guillaume Van Binst, secrétaire général de la FJA. "On avance puisque nous avons des rendez-vous ce mardi avec Céline Tellier, Willy Borsus et le Premier ministre. Une rencontre est aussi prévue mercredi avec Elio Di Rupo. Au niveau mobilisation collective, notre objectif doit maintenant être le sommet européen qui aura lieu jeudi à Bruxelles."

Si les choses bougent à Daussoulx, ce n'est pas encore le cas à Hal sur l'E19. La plupart des agriculteurs qui bloquent la circulation souhaitent poursuivre leur action, a indiqué la FJA, qui ne s'y oppose pas.