La SNCB en quête de 800 nouveaux talents

Les postes vacants concernent principalement le personnel opérationnel (accompagnateurs et conducteurs de trains, profils techniques dans les ateliers, agents de sécurité, etc.).

Sont également recherchés des architectes, des ingénieurs, des chefs de chantier. Les métiers ferroviaires "moins visibles", comme le travail dans les faisceaux (vastes zones où les trains sont préparés avant leur départ, NDLR) figurent également dans la liste des postes vacants.

La campagne de recrutement se déclinera en ligne, à la radio et par le biais d'affiches dans les gares et les trains. Elle sera également promue lors des "nombreux salons de l'emploi ou encore via des collaborations avec le Forem, Actiris, le VDAB et Bruxelles Formation", précise la SNCB.