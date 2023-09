La SNCB a enlevé plus de 200 mètres carrés de graffiti sur ses trains en 2022

La Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) a enlevé 218,6 mètres carrés de graffiti sur ses trains en 2022, révèle mardi le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo), en réponse à une question parlementaire du député de la N-VA, Tomas Roggeman. D'après l'écologiste, c'est beaucoup plus que les années précédentes et l'opération a coûté 6,8 millions d'euros.

C'est la première fois que la SNCB doit retirer plus de 200 mètres carrés de graffiti. Elle avait dû en dissoudre 175,8 mètres carrés en 2021 et 198,6 mètres carrés en 2020. Ce sont respectivement 5,5 et 6,1 millions d'euros qui avaient dû être déboursés.

"Cette augmentation" du prix du nettoyage des graffiti "résulte directement des efforts entrepris par la SNCB afin de les (les graffiti, NDLR.) supprimer des trains le plus rapidement possible", explique Georges Gilkinet. "La SNCB a œuvré ces dernières années à embellir le matériel roulant, à rendre moins visibles les graffitis pour les voyageurs, à décourager les graffiteurs et à éviter des dégâts plus importants qui conduiraient à des frais supérieurs lors des remises en état."