La SNCB présente son premier train accessible en toute autonomie

Des ajustements ont également été apportés à l'intérieur, avec des couloirs suffisamment larges, des poignées supplémentaires, des boutons-poussoirs plus bas et des installations sanitaires adaptées. Leur développement a fait appel à l'expertise de groupes d'intérêt tels que le Conseil supérieur national des personnes handicapées, le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles (CAWaB) et Unia, l'ancien Centre interfédéral pour l'égalité des chances.

La SNCB souhaite que chaque train M7 dispose d'une voiture à accès autonome et d'une voiture pour vélos d'ici à la fin 2026.

"C'est un signal positif fort : nous voulons que tout le monde monte à bord", s'est félicité le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). "Chacun doit être libre de choisir son moyen de transport, et plus encore de choisir le moyen de transport le plus sûr et le plus respectueux de l'environnement", a-t-il estimé. Il a d'ailleurs lui-même pris place dans un fauteuil roulant durant la présentation afin de découvrir la nouvelle voiture.

"Pouvoir se déplacer de manière autonome est l'une des clés de l'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de notre société", a renchéri Karine Lalieux, ministre de l'Intégration sociale (PS).