La Suisse participera à deux projets militaires de l'UE

La Permanent Structured Cooperation (PESCO) a été créée en 2017 par le Conseil de l'UE afin de développer conjointement les capacités de défense et de mener ensemble des projets d'armement dans le but d'augmenter les capacités et d'accroître l'interopérabilité des forces armées. Elle compte 27 Etats membres.

La Suisse participera au projet "Military Mobility" qui vise à faciliter la mobilité militaire sur le territoire européen. Les demandes de franchissement de frontières pourront ainsi être traitées et approuvées en quelques jours.