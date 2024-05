La Suisse projette d'inclure les crypto-actifs à l'échange d'informations fiscales

Le gouvernement suisse annonce mercredi lancer un projet destiné à inclure les crypto-actifs aux informations fiscales échangées avec d'autres pays afin de se conformer aux exigences de l'OCDE et du G20.

La mise en œuvre du cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) défini par l'OCDE "modernisera encore la réglementation du marché des cryptomonnaies en Suisse et contribuera à préserver la crédibilité et la réputation de la place financière du pays", souligne le communiqué du Conseil fédéral.

La Suisse fait partie des 48 pays qui se sont engagés à mettre en œuvre d'ici 2027 une norme fixée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour inclure les crypto-actifs dans l'échange de renseignements afin de lutter contre la fraude fiscale.

La Suisse compte de nombreuses entreprises et start-up actives dans les crypto-monnaies et la blockchain, en particulier dans le canton de Zoug, connu pour sa fiscalité avantageuse et surnommé la "crypto-vallée".

Plutôt que de multiplier les interdictions, le gouvernement avait préféré faire un choix présenté comme pragmatique, en encadrant les cryptomonnaies avec l'idée de faire de la Suisse un pionnier de la blockchain et des crypto-actifs dans les services pour le secteur financier.