La suspension de l'accueil des hommes seuls par Fedasil "est temporaire", insiste De Croo

"Les mesures prises par la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, sont temporaires", a insisté jeudi le Premier ministre Alexander De Croo dans une interview accordée au Tijd et à paraître samedi dans son intégralité pour la rentrée politique. "Nous sommes toujours à la recherche de places supplémentaires" pour le réseau Fedasil, saturé. Mme de Moor a décidé de ne plus accueillir provisoirement dans le réseau Fedasil les hommes seuls demandeurs d'asile en Belgique, provoquant un tollé dans le monde associatif et parmi certains partenaires de gouvernement.