La tendance TikTok sur les "dangers" de la crème solaire épinglée par le SPF Santé

"Ce qui a été scientifiquement prouvé, en revanche, ce sont les effets néfastes d'une exposition aux rayons UV sans protection", souligne le service public. "Cela peut entraîner des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau, des problèmes oculaires et un risque accru de cancer de la peau, le deuxième cancer le plus fréquent en Belgique."

Les autorités rappellent que pour profiter du soleil en toute sécurité, il convient de rester à l'écart de ses rayons entre 10h00 et 16h00 lorsque le rayonnement UV est le plus fort, de porter des vêtements de protection, d'utiliser une crème solaire avec un SPF d'au moins 30, qui protège à la fois contre les rayons UVA et UVB, et de la réappliquer toutes les deux heures, ou plus souvent si l'on nage ou transpire. Elles insistent sur le fait que les bébés de moins d'un an doivent toujours rester à l'ombre.