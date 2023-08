La TVA à 6% pour les démolitions-reconstructions "doit devenir permanente", selon Embuild

Embuild avait mis la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il ancre structurellement la TVA à 6 % pour les démolitions-reconstructions dans les années à venir. Entre-temps, "la réforme fiscale ne s'est pas concrétisée, et la situation n'est pas plus claire (...). Le temps presse et nous avons besoin d'un signal clair du gouvernement fédéral", insiste la fédération.

Pour rappel, depuis 2021, la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions s'applique temporairement à l'ensemble de la Belgique, alors qu'auparavant elle se limitait exclusivement à 32 centres urbains. Sans intervention du gouvernement fédéral, cette mesure expire à la fin de cette année.