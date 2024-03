La validité des chèques sport & culture pourra être prolongée

Certains employeurs décident d'octroyer des chèques sport et culture à leurs travailleurs, pour un maximum de 100 euros par an et par personne. Ils peuvent être utilisés pour l'achat de places de concert ou de théâtre, de tickets d'entrée à des musées, ou encore dans des librairies, des clubs de sport, etc.

Le projet de loi de la majorité Vivaldi veut faciliter l'utilisation de ces chèques. Actuellement, ils sont d'office valables durant 15 mois, du 1er juillet au 30 septembre de l'année suivante. A partir de cet été, la validité de 15 mois commencera à partir de la mise à disposition du chèque au travailleur ou au dirigeant d'entreprise. Et il sera possible de réactiver des chèques récemment expirés, en demandant trois mois de validité supplémentaires. C'est déjà possible pour les chèques-repas et écochèques.