La veuve de Jamal Khashoggi obtient l'asile politique aux États-Unis

Jamal Khashoggi, critique du régime saoudien, a été assassiné au consulat saoudien d'Istanbul en 2018. Hanan Elatr a alors décidé d'entrer dans la clandestinité. Selon le Washington Post, elle craint que sa vie soit en danger si elle retourne dans son pays d'origine, l'Égypte, ou aux Émirats arabes unis, où elle a vécu pendant 26 ans jusqu'à la mort de son mari. Elle s'était réfugiée aux États-Unis après le meurtre.

Hanan Elatr et Jamal Khashoggi s'étaient rencontrés en 2009 et mariés lors d'une cérémonie islamique en 2018, écrit le Washington Post. Il avait continué à vivre aux États-Unis et elle à Dubaï. Plus tard dans l'année, il s'était ensuite installé en Turquie. Sa femme ne savait pas que le journaliste avait entamé une nouvelle relation là-bas. Avant sa mort, il se préparait en effet à épouser la Turque Hatice Cengiz. Il s'était rendu au consulat saoudien d'Istanbul pour y retirer un document attestant qu'il n'était pas marié, à la demande du père de Mme Cengiz.