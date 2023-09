La viande de porc belge à la conquête des cuisines vietnamiennes

Le VLAM, le Centre flamand pour la promotion de l'agriculture et de la pêche, a organisé vendredi un premier atelier à Ho Chi Minh-Ville, la capitale économique du Vietnam, afin d'aider les chefs vietnamiens à mieux connaître la viande de porc belge et flamande.

Un atelier pour travailler un morceau de filet de porc tendre peut-il conquérir le cœur des cuisiniers vietnamiens? Le VLAM, qui participe à la mission économique flamande au Vietnam, en est convaincu. En collaboration avec l'Office belge de la viande, qui coordonne la promotion des exportations de viande de porc et de bœuf, le VLAM a donc organisé des ateliers pour faire découvrir aux chefs vietnamiens et aux futurs cuisiniers la viande de porc belge.

"Nous avons constaté qu'il existe encore des possibilités de faire progresser et d'élargir la gamme de nos exportations. Dans cet atelier, l'accent est mis sur les morceaux nobles. Classiquement, nous exportons vers le Vietnam principalement des produits que nous ne consommons pas en Europe occidentale, tels que les oreilles et les cuisses. Mais nous voulons élargir notre champ d'action et exporter davantage à l'avenir", a ajouté le responsable.