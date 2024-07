La Ville d'Ans victime d'un piratage informatique

La Ville d'Ans (région liégeoise) a été victime, jeudi, d'un piratage informatique. Les services à la population ayant été impactés, des adaptations ont été mises en œuvre, a indiqué vendredi la Ville d'Ans, dans un communiqué. Les services restent accessibles au public et les agents, selon la demande, orientent au mieux les citoyens.

Au niveau du service Population, la Ville précise que les légalisations de signature (autorisations de voyage pour mineurs…), les copies conformes, les déclarations de changement de domicile, la délivrance d'autorisations d'acquisition d'un animal de compagnie, d'extraits de casier judiciaire et la commande de nouveaux permis de conduire peuvent être réalisées.

Tous les documents (cartes d'identité, passeports, permis, …) commandés avant le 4 juillet 2024 peuvent être retirés dans les délais annoncés. Par contre, pour toute nouvelle demande de passeport, de carte d'identité ou de titre de séjour, les services sont chargés d'orienter au mieux selon le degré d'urgence. La Ville précise que les certificats issus des registres de population (composition de ménage, certificats de résidence, etc.) peuvent être téléchargés via l'application "Mon dossier "sur https://www.ibz.rrn.fgov.be/, tout comme la plupart des actes d'état civil via https://home.justonweb.be/fr.