La Ville de Bruxelles fait don de son matériel IT déclassé et reconditionné

Selon celui-ci, la Ville a déjà pu aider de nombreuses organisations et projets en distribuant 1.164 desktops et 475 écrans l'an dernier.

Via ces dons, les ASBL sélectionnées recevront le matériel pour soutenir leurs projets en matière de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur le territoire de la Ville à l'attention des groupes vulnérables. Ce projet permet en outre à la Ville de réduire l'impact du cycle de vie et de fin de vie de ses équipements tel qu'expliqué dans la charte des droits numériques de la Ville de Bruxelles, a expliqué l'échevin.

En pratique, le règlement et le formulaire à compléter par les ASBL pour obtenir le matériel IT reconditionné (desktop, laptop, écran, clavier, souris) seront disponibles dès mardi sur le site de la Smart City ICI. Le projet doit être en lien avec la lutte contre les fractures numériques et doit viser à améliorer la qualité de vie des citoyens (ex. faciliter l'accès aux TIC, formations à l'utilisation des TIC, création d'un espace public numérique mobile, prêt de matériel TIC , etc.).