La Ville de Bruxelles lance une collecte de fonds pour la population de l'est du Congo

La Ville de Bruxelles a lancé mercredi une vaste campagne de collecte de fonds pour fournir des vêtements et d'autres produits de première nécessité à la population de l'est de la République démocratique du Congo. Cette zone est en proie à une violence permanente depuis des décennies. La collecte de fonds est organisée par l'organisation SOSRDCONGO.

Il est urgent de collecter des biens, alors que la situation s'aggrave et que les rebelles du M23 prennent le contrôle d'une partie de l'est du Congo, souligne le collège du bourgmestre et des échevins.

La campagne de collecte se déroulera jusqu'au mercredi 3 avril et pourra être prolongée en fonction du nombre d'objets collectés. Elle a lieu dans le Palais 1 de Brussels Expo, qui a été ouvert à la demande du bourgmestre Philippe Close.