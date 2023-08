La Ville de Charleroi inaugurera en septembre un quartier de la Ville Haute remis à neuf

S'inscrivant dans la programmation 2014-2020 du Fonds européen de développement régional (Feder), ce portefeuille de projets comprend des actions aussi ambitieuses que la revitalisation et la reconfiguration des espaces publics, la création d'un campus universitaire ou encore la rénovation de l'ancien Palais des expositions.

Les 8 et 9 septembre, la Ville de Charleroi inaugurera plus particulièrement le nouveau site du campus universitaire et les nouveaux espaces publics du quartier. Le 8 septembre a notamment été programmé un grand bal étudiant alors que le 9 septembre sont annoncés entre autres des concerts et un grand spectacle sons et lumières dans le quartier.