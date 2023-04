La Ville de Charleroi pose quatre pavés de la mémoire

Les parents Léon Lewkowitz et Hella Lewkowitz-Szymkowicz et les enfants Régina Lewkowitz et David Lewkowitz sont les quatre membres de la famille qui furent détenus à la caserne Dossin de Malines avant d'être déportés en train vers la Pologne.

Ces pavés incrustés dans le sol visent "à interpeler les passants" et sont importants dans la perspective d'un "travail de mémoire qui ne va pas de soi et réclame d'être porté, surtout lorsque les derniers témoins auront disparu", a indiqué le responsable de l'Association pour la mémoire de la Shoah, Marcel Zalc.