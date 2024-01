La Ville de Namur s'engage à combattre les inégalités entre les genres

Le plan Mix'Cité a vu le jour grâce à l'engagement du conseil communal, de membres de la Plateforme Namur'Elles, de représentants de l'associatif namurois, et du personnel de l'administration communale. Une collaboration qui a conduit à l'élaboration d'un plan d'actions et d'une Charte, qui officialise les engagements pris.

Tous les acteurs ont voulu mettre en lumière, jeudi après-midi, les réussites du plan et engager des débats sur les futures actions du projet. "Mix'cité, ce ne sont pas seulement des engagements, c'est surtout une série d'actions concrètes sur la période 2023-2026. On parle de développement d'actions de sensibilisation et de prévention, d'organisation de formations, de création de 'safe-places' dans le centre-ville de Namur, ou encore des récoltes de données statistiques. Autant d'actions touchant l'administration, les associations et les citoyens", a expliqué Philippe Noël, président du CPAS de Namur en charge du logement et de l'Égalité des Chances.