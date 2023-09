La Vivaldi ne tient plus qu'à un siège

Seuls deux partis de la coalition sortante enregistreraient une progression : Vooruit (14 sièges, +5 par rapport à 2019) et le MR (15, +1). Les autres formations politiques seraient en baisse : CD&V (10 sièges, -2), PS (16 sièges, -3), Ecolo (10 sièges, -3), Groen (4 sièges, -4) et surtout l'Open Vld du Premier ministre Alexander De Croo (7 sièges, -5).

Tous les partis d'opposition sortiraient renforcés, à l'exception de la N-VA (19 sièges, -6) et de DéFI (1 siège, -1). Le Vlaams Belang deviendrait le premier groupe parlementaire, fort de 25 députés (+7). Le PTB et le PVDA, qui forment un groupe commun à la Chambre enregistreraient la progression la plus importante (21 sièges, +9, dont 13 pour le PTB et 8 pour le PVDA). Les Engagés obtiendraient 8 sièges (+3).

Côté flamand, le bloc nationaliste (N-VA et Vlaams Belang) serait à un siège de la majorité dans le groupe linguistique néerlandophone (44 sur 89).

Par famille politique, les socialistes seraient en tête avec 30 sièges.