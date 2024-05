La Vivaldi veut permettre les nominations politiques en affaires courantes

Durant cette période, rappelle L'Echo, lorsque le Parlement n'est plus en capacité de contrôler le gouvernement en place, ce dernier n'est autorisé à prendre que trois types de décisions: les questions relevant de la "gestion quotidienne", la finalisation des décisions prises antérieurement, et les dossiers urgents. La nomination de hauts fonctionnaires n'en fait, en principe, pas partie.

Dans une circulaire que le premier ministre Alexander De Croo a adressée à l'ensemble des cabinets ministériels, et que L'Echo a pu consulter, l'interdiction générale des nominations politiques (et les trois exceptions bien circonscrites) est remplacée par une série de dispositions sur ce que la Vivaldi peut accomplir ou non durant cette période.

Le gouvernement s'autorise notamment à pouvoir nommer des candidats jusqu'au niveau le plus élevé des fonctionnaires statutaires (A5).

Ce revirement n'est pas sans faire froncer les sourcils des experts interrogés. "Il faut examiner au cas par cas si une nomination est possible en affaires courantes. Des lignes directrices aussi générales me semblent être un jeu particulièrement dangereux", s'inquiète la professeure de droit constitutionnel Patricia Popelier (UAntwerpen), citée par L'Echo.