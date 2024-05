La VUB veut arrêter un projet sur l'IA avec des institutions israéliennes

La VUB a décidé de soumettre à un examen approfondi tous les projets de recherche en cours dans lesquels un partenaire israélien est impliqué en raison de l'escalade du conflit entre Israël et l'organisation extrémiste palestinienne Hamas dans la bande de Gaza. La VUB entend décider projet par projet de l'avenir de ses collaborations avec des institutions en Israël. Il y a sept projets au total.

L'université veut, selon ses termes, offrir une totale transparence quant à ses projets collaboratifs financés par l'Union européenne via le programme-cadre Horizon Europe. Ce programme de financement pour l'innovation et la recherche est ouvert aux pays européens et à d'autres pays associés, dont notamment Israël.