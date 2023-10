La Wallonie adopte un plan d'action pour encourager la marche

Le plan vise notamment à mettre en place et à maintenir des aménagements en faveur de la marche; à proposer des services et à communiquer sur la politique piétonne afin de sensibiliser, récompenser, encourager et convaincre les piétons potentiels.

Un Observatoire des modes actifs avec un volet utilitaire mais également touristique, sera en outre créé. Il s'intègrera dans le Tableau de Bord de la Mobilité de la Région wallonne.

Certaines des actions prévues sont déjà en place et sont à poursuivre ou renforcer. D'autres seront à mettre en place progressivement. Ainsi, en 2024, au moins 500.000 euros devraient être consacrés aux mesures de ce plan.

"Les piétons ont longtemps été les parents pauvres des politiques d'aménagement du territoire et des infrastructures. Or nous sommes tous piétons, mais nous ne sommes pas égaux face à la marche, en fonction de nos habitudes, de notre âge, de notre genre, parfois, de notre handicap. Il était donc essentiel à mes yeux que les infrastructures, réglementations et services mis en place rendent la pratique de la marche possible, sûre, confortable et normale pour toutes et tous", a commenté, dans un communiqué, le ministre Henry.