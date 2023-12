La Wallonie approuve la création du Parc naturel Cœur de Condroz

Situé sur les communes d'Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey, ce territoire s'étend sur une superficie de près de 53.000 hectares. Il se caractérise par une alternance régulière de crêtes et de dépressions, ainsi que par une grande diversité de milieux riches en biodiversité, avec des espèces telles que le triton crêté ou la cigogne noire.

"Je me réjouis que la Wallonie se dote d'un nouveau parc naturel. Ce sont ainsi de nombreuses initiatives qui pourront être menées dans l'optique d'un développement territorial durable et qui permettront de promouvoir des activités en accord avec la protection et la valorisation des richesses géographiques, naturelles et patrimoniales de cette belle région du Condroz", a souligné la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier.