La Wallonie débloque 25 millions pour rendre ses infrastructures plus vertes

Le gouvernement wallon a décidé mercredi de mobiliser une enveloppe de 25 millions d'euros afin de réduire l'impact environnemental de ses infrastructures (bâtiments, routes, ponts, voies hydrauliques, etc.), mais aussi les adapter aux effets du réchauffement climatique en cours.

"Il est fondamental de préparer nos infrastructures pour les prochaines décennies, de manière adaptative dans le temps. Il s'agit d'en améliorer l'entretien et la durée de vie, de les renouveler en réduisant les coûts de conception, de production et de réalisation, mais aussi de diminuer leur impact sur l'environnement et de prévoir des études pour anticiper au mieux les risques", souligne le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).

Les moyens financiers dégagés serviront notamment à développer des stratégies pour recycler et reconditionner les ressources existantes, mais aussi réduire les distances de transport en privilégiant les circuits courts. L'objectif est aussi d'utiliser de nouveaux matériaux, comme des résines, des bétons fibrés, des liants alternatifs, etc.