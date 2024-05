La Wallonie dégage 12,796 millions pour le financement climatique international

Pour rappel, les pays développés se sont engagés, depuis la COP15 en 2009, à mobiliser de manière conjointe 100 milliards de dollars chaque année pour venir en aide aux pays en développement dans leurs efforts d'atténuation de l'impact du dérèglement climatique et d'adaptation à ses conséquences.

Sur les 12,796 millions de 2024, 3,8 millions d'euros iront au Fonds pour l'adaptation; 2,7 millions au Fonds pour les pays les moins avancés et 1,8 million aux projets climat mis en œuvre dans le cadre du partenariat AWAC & APEFE. La Coalition pour le climat et l'air propre, le Fonds vert pour le climat ou encore le fonds de financement des pertes et dommages, entre autres, bénéficieront également d'un financement wallon.