La Wallonie a déjà bouclé 60% de ses besoins de financement

Cette première opération concernait des émissions de type ESG, et plus spécifiquement sociales, dont l'objectif est de financer les infrastructures hospitalières, les allocations familiales ou encore le logement social. Elle comprenait une émission sur 6 ans pour 700 millions d'euros et une émission sur 19 ans pour 800 millions d'euros.

Au total, les ordres d'achat ont dépassé les 5 milliards, ce qui a permis d'optimiser les conditions de financement, précise le ministre qui évoque "un véritable succès avec des ordres qui étaient plus de 3 fois supérieur à la demande, ce qui est exceptionnel".