La Wallonie et son secteur aéronautique lancent la 3e phase du programme WINGS

Le gouvernement wallon et le secteur aéronautique ont donné mercredi en région liégeoise le coup d'envoi de la troisième phase du programme WINGS, un partenariat d'innovation en soutien à la transition écologique du secteur, dans l'objectif d'une neutralité carbone de l'aviation à l'horizon 2050.

Ce programme d'Innovation WINGS (pour "(Walloon Innovations for Green Skies") participe depuis trois ans aux développements technologiques au sein des entreprises, PME et centres de recherches partenaires. La troisième phase de financement par le gouvernement, doté d'un montant de vingt millions d'euros - qui s'ajoute aux 80 déjà engagés - permettra de poursuivre la maturation de ces technologies, ont expliqué les partenaires, dont dix-neuf entreprises et centres de recherche actifs dans l'aéronautique.

La cérémonie de signature de cette troisième phase s'est déroulée en matinée dans les ateliers de Safran Aero Boosters. C'est le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus (MR) qui a signé le document au nom de l'exécutif régional.