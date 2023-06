La Wallonie étend le programme de recherche Wings de plus d'un an et y affecte 20 millions

Ce soutien complémentaire couvre la période allant jusqu'au 30 juin 2025, la phase "extended " du projet WINGS, lancé en novembre 2020 et dont la deuxième phase devait expirer en avril 2024. Ces phases bénéficient d'une enveloppe totale 115 millions d'euros, dont 82,2 millions apportés par la Région wallonne et le solde par les partenaires, a-t-il expliqué à quelques journalistes belges lors d'une visite du 54e Salon de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) qui se tient cette semaine au Bourget, près de Paris.

L'initiative WINGS, qui comptait 19 partenaires au départ, en rassemble désormais 21, dont trois leaders du secteur (Sonaca, Safran et Thalès), onze PME et sept centres de recherche, mobilisés autour des défis des futures générations d'avions et de moteurs et engagés dans la décarbonation du transport aérien.