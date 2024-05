La Wallonie interdit tout transit d'armes vers Israël

Au moins 70 tonnes de munitions et d'explosifs ont transité par l'aéroport de Liège depuis le 7 octobre, grâce à une faille dans la législation régionale sur le transit d'armes, selon le quotidien. La compagnie aérienne Challenge, dirigée par l'Israélien Yossi Shoukroun, avait transporté ce matériel militaire de New York à Tel Aviv, alors même que le gouvernement wallon s'était réengagé début février à ne plus accorder de licence de transit ou d'exportation vers l'État hébreu.

Challenge profitait d'un angle mort: le "transit sans transbordement". Jusqu'ici, si un avion faisait une courte escale à l'aéroport de Liège, sans bouger le chargement de ses soutes, aucune licence n'était requise. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a signé ce lundi un arrêté ministériel interdisant tout transit d'armes avec ou sans transbordement vers Israël, a confirmé son cabinet au Soir.