La Wallonie investit annuellement un million d'euros dans la prévention du suicide

La Wallonie investit chaque année un million d'euros dans la prévention du suicide, indique vendredi l'association "Un pass dans l'impasse", l'unique structure en la matière en Région wallonne, reconnue depuis janvier comme un "centre de revalidation spécifiquement dédié à la prise en charge du suicide". Ce faisant, les consultations sont accessibles à toutes les personnes suicidaires, leurs proches, les personnes endeuillées par un suicide et les indépendants en détresse, précise l'association.

Concrètement, "Un pass dans l'impasse" propose des consultations psychologiques et sociales pour toutes les personnes citées ci-dessus dans neuf sites répartis sur toute la Wallonie (Charleroi, La Louvière, Louvain-la-Neuve, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur -Belgrade et Saint-Servais- et Tournai).

"Devenir un Centre de revalidation dédié spécifiquement au suicide nous permet de proposer à tous les Wallons et Wallonnes des séances de soins psychologiques de proximité et abordables. Les patients qui se rendent sur un de nos 9 sites de consultations paient un ticket modérateur de 2,2€ par séance", précise l'administrateur délégué de l'association, Thomas Thirion, cité dans le communiqué.