La Wallonie lève les obstacles administratifs pour soutenir les entreprises

"Par la simplification administrative, nous ambitionnons d'attirer davantage les entreprises étrangères. Notre volonté est de faire de l'administration un vrai partenaire de nos entreprises, en mettant en place une série de mesures rapides et le lancement d'une procédure Fast-Track commune à toutes les administrations wallonnes en contact avec les entreprises pour les projets les plus stratégiques", a-t-il expliqué.

"Mettre en place des stages en entreprises pour les agents des administrations est une manière concrète et forte de resserrer les liens, d'amplifier la confiance et d'améliorer la compréhension entre nos administrations et les entreprises privées. Ce projet, soutenu par toutes les unités administratives concernées est un projet majeur du gouvernement", a ajouté le ministre.

Concrètement, pour bénéficier de la procédure Fast-Track, tout projet déposé devra être "multi-acteurs", générer minimum 20 emplois directs et représenter un investissement minimum de 10 millions d'euros.

Selon l'efficacité et l'évolution du système, les critères d'éligibilité pourraient être ajustés à l'avenir.