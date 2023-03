La Wallonie octroie 675 millions de subventions au TEC

Le gouvernement wallon a validé, vendredi, l'octroi de 675 millions d'euros au TEC. Ce montant regroupe plusieurs dotations portant sur l'exploitation quotidienne des bus et trams; le financement de la quasi-gratuité actuelle du TEC pour les 18-24 ans, les plus de 65 ans et les bénéficiaires du statut BIM; l''augmentation de l'offre de transport ainsi que l'organisation et l'exploitation des bus de transport scolaire et PMR.

A ces dotations d'exploitation s'ajoutent des investissements massifs dans les infrastructures, couvrant notamment le Tram de Liège et l'amélioration des infrastructures du Métro Léger de Charleroi. Ils permettent également des réalisations plus "légères" comme des sites propres, à Mons, Ottignies, ou Seraing; des extensions de gares autobus à Ath, Bastogne et Fleurus; des aménagements de terminus à Herstal, Salzinnes ou encore Nivelles sans oublier les dépôts et ateliers nécessaires au bon fonctionnement du TEC

Une dotation spécifique de quelque 5 millions d'euros est également prévue pour l'achat de nouveaux bus, plus verts et plus modernes.